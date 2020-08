Calciomercato Milan – Kessie ha convinto tutti: ora è incedibile

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Era quello che gli si chiedeva. Un paio di mesi in cui dimostrasse davvero chi fosse e mettesse in luce il suo vero valore. Franck Kessie in questa sua speciale missione ne è uscito in maniera straordinariamente vincente. Il centrocampista ivoriano, arrivato per 28 milioni nell’estate del 2017 dall’Atalanta, non aveva mai giocato così bene e questa continuità come in queste ultime 12 giornate di campionato.

Il suo rendimento al fianco di Ismael Bennacer ha convinto tutti. Anche i più scettici che lo ritenevano inadatto a vestire la maglia rossonera e che lo avrebbero messo alla porta alla prima occasione possibile. Ora Franck si è ripreso la fiducia dei tifosi e anche del suo allenatore, con cui in un primo momento i rapporti non erano proprio idilliaci. Nelle prime settimane con Pioli in panchina, infatti, spesso gli veniva preferito Krunic nel centrocampo a 3. Poi, però, col cambio di modulo la presenza del numero 79 è diventata fondamentale e di vitale importanza.

Franck nel suo nuovo ruolo di mediano davanti alla difesa ha trovato nuovi stimoli e ha sviluppato un modo di giocare differente rispetto agli scorsi anni. Recupera più palloni, gioca più semplice, ma corre sempre tanto riuscendo ad essere incisivo anche in fase offensiva. Non a caso ha ritrovato la via del gol: ben 3 consecutivi (4 in totale) realizzati contro Juventus, Napoli e Parma e il palo colpito contro il Bologna che ancora trema.

La sensazione è che ora la dirigenza rossonera non abbia alcuna intenzione di privarsi di lui. Le offerte non mancheranno, ma la presenza di George Atangana a Casa Milan nei giorni scorsi fa pensare più ad un possibile prolungamento del contratto (scade nel 2022) che ad una eventuale cessione.

