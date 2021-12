Calciomercato Milan – Kessie è tornato, ma potrebbe presto andare via

Kessie si è ripreso il Milan ieri sera, ma il Presidente sembra sempre più destinato a non rinnovare il proprio contratto e andarsene.

Ieri sera il Milan è tornato alla vittoria e l'ha fatto con un super Franck Kessie, tornato protagonista in campo e destinato a esserlo presto anche sul calciomercato. Per l'ivoriano una doppietta di spessore, che regala tre punti d'oro ai rossoneri, che restano al secondo posto in classifica e in scia sulla capolista. Aveva già segnato quattro giorni fa, ma gli era stato annullato. Ieri ha esultato due volte come suo solito, mentre a San Siro si era lasciato andare anche di più. Come se niente fosse. I prossimi mesi, scrive calciomercato.com, saranno probabilmente i suoi ultimi in rossonero. La distanza è rimasta invariata tra le parti e al momento non ci sono margini per migliorare le cose, salvo sorprese che nel calcio sono sempre dietro l'angolo.