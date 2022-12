Calciomercato Milan – Kessié è scontento: due club italiani su di lui

Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, può lasciare il Barcellona nel calciomercato invernale. Potrebbe far ritorno in Italia: il punto

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista che ha lasciato il Milan a parametro zero nella scorsa sessione estiva di calciomercato, può già lasciare il Barcellona, a distanza di pochi mesi dal suo arrivo. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il suo procuratore, George Atangana, come rivelato da 'Cadena Cope', in Spagna, ieri ha incontrato Mateu Alemany, direttore sportivo del Barça, per parlare della situazione del suo assistito.

Atangana ha informato Alemany di aver raccolto già l'interesse di alcuni club per Kessié. Qualora, dunque, non dovessero esserci cambi di prospettiva per il centrocampista ivoriano nella fila della formazione di Xavi (nella prima parte di stagione ha giocato davvero pochissimo), l'agente sarebbe pronto a spostare subito l'ex rossonero in un'altra squadra. Sempre 'Cadena Cope' ha svelato come ci siano due club italiani sul numero 19 blaugrana.

Calciomercato Milan, 'no' al ritorno di Kessié a gennaio — Non si tratta del Milan. I rossoneri hanno detto subito di no ad un clamoroso ritorno di Kessié in rossonero nel calciomercato di gennaio, bensì di Inter e Napoli. Per il 'CorSport', Atangana sta lavorando su un doppio fronte: spostare Kessié dal Barça o in inverno o in estate. Per gennaio si sono mossi anche alcuni club di Premier League, ma non di primissimo livello. Per giugno Inter e Napoli sembrano in pole position.

La prima mossa, ad ogni modo, spetta al Barcellona. Il club di Joan Laporta deve chiarire, infatti, se esiste un progetto legato a Kessié, oppure se lo ha ingaggiato solo come opportunità di mercato. Da sfruttare, magari, come cessione futura da mettere a bilancio come plusvalenza. Il giocatore sarebbe anche disposto a restare in blaugrana per verificarlo fino al termine della stagione. Ma servirebbe qualche garanzia in più sull'utilizzo in campo.

Altrimenti, Atangana lo porterebbe via già ora. Comunque, per il 'CorSport', lo scenario più probabile che è Kessié chiuda la stagione in Catalogna per poi fare i bagagli e tornare in Italia. L'Inter, dal canto suo, ha già parlato chiaro con Atangana: lo prenderebbe esclusivamente in prestito e con ingaggio pagato dal Barcellona, oppure con sconto concesso dal giocatore sullo stipendio.

Inter e Napoli su Kessié, ma solo in prestito e con ingaggio pagato — Anche il Napoli, presumibilmente, non si discosta molto da queste condizioni. L'eventuale cessione di Diego Demme può cambiare qualcosa, ma i 6,5 milioni di euro netti a stagione che Kessié prende in Spagna sono fuori dai parametri dei partenopei. La prossima primavera l'Inter incontrerà di nuovo Atangana, nel caso non abbia già fatto un tentativo per Kessié a gennaio, verificando se esisteranno i margini per una trattativa estiva.

Il 'Corriere dello Sport', comunque, ha chiosato sottolineando come i rapporti tra Barcellona e Inter, al momento, non siano buoni, per via del recente doppio confronto in Champions League. Quindi per i nerazzurri avere Kessié a condizioni di favore non sarà semplice, anche nel caso in cui volessero fare un tentativo per lui. Le giovanili, Miss Italia e il vino: i 26 anni di Calabria >>>