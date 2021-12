Calciomercato Milan – Kessie continua a sparare alto per il rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie, secondo La Gazzetta dello Sport, continua a chiedere troppo

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie . Come noto il centrocampista ha un contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'ivoriano continua a chiedere 8 milioni di euro , ma Maldini ha fatto capire che al massimo si sarebbe spinto fino a 6,5.

Ricordiamo che Kessie, a fine Olimpiade la scorsa estate aveva detto: "Non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Io mantengo sempre la parola, torno a Milano e sistemiamo tutto". Non sembra essere andata così, per usare un eufemismo. Su di lui ci sono sempre Psg e Tottenham, anche se al momento la stagione di Franck Kessie non è stata esaltante: 3 gol, di cui 2 su rigore, in 14 gare (11 dall’inizio) in Serie A, 321 minuti in Champions (4 match da titolare), e 5,7 di media-voto Gazzetta. Poco rispetto all'anno scorso. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un grande attaccante.