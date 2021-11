Calciomercato Milan – Kessie, che succede? L’ivoriano sembra distratto

Le ultime sul calciomercato del Milan: Franck Kessie non ha ancora il rendimento dell'anno scorso. Il rinnovo sembra distrarlo

Uno dei nodi principali del calciomercato del Milan è il rinnovo di Franck Kessie. Come viene riportato dal Corriere dello Sport l'ivoriano è in scadenza a giugno e questo fattore sembra condizionare le sue prestazioni in campo. E' impossibile probabilmente immaginare un'altra stagione con 13 gol e quattro assist in 38 gare di campionato, così come è successo la scorsa annata, ma il giocatore appare distratto.