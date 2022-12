Calciomercato – Dalla Spagna: “Kessié resta al Barça”. Ma a giugno …

Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, gioca molto poco a Barcellona. Ma il club blaugrana non vuole privarsene ora. In estate, però ...

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista ivoriano che, nella scorsa sessione estiva di calciomercato, ha lasciato il Milan a parametro zero per firmare un contratto di quattro anni con il Barcellona, sembra essersi già pentito della scelta fatta.

In Catalogna, infatti, con il tecnico Xavi gioca davvero molto poco (appena 273' in campo in 13 partite tra Liga e Champions League) e, pertanto, avrebbe voluto trovare una nuova squadra sin dal calciomercato di gennaio.

Kessié al momento non si muove dalla Spagna — Per il quotidiano catalano 'Sport' il Tottenham sarebbe in vantaggio per l'acquisizione di Kessié, classe 1996, anche se il direttore sportivo del Barça, Jordi Cruyff, ha sottolineato, in un'intervista al 'Mundo Deportivo' come una partenza del numero 19, al momento, non sia contemplata.

"Nessuna uscita in programma per lui nei piani. Né da parte nostra, né da parte sua, anche se ho letto anche io le notizie ...", le parole di Cruyff su Kessié. Tutta pretattica? Lo vedremo. Per 'Sport', ad ogni modo, l'agente di Kessié, George Atangana, avrebbe in mano, le offerte di Inter e Napoli per il suo assistito, mentre il club opterebbe per la soluzione inglese, gli 'Spurs'.

Il Milan può tornare in gioco nell'estate 2023 — Bisognerà, però, fare attenzione anche alla possibilità che Kessié faccia ritorno al Milan. Già, perché per il quotidiano catalano il Diavolo, che non farà mosse sul giocatore a gennaio, potrebbe tornare a farsi sotto per la prossima estate. Sacchi perplesso su Ziyech: l'avviso a Maldini, Massara e Pioli >>>