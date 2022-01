Calciomercato Milan – Kessié, futuro al Barcellona? Le ultime | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona e Franck Kessié avrebbe raggiunto un accordo verbale per la prossima stagione

Franck Kessié e un rinnovo di contratto con il Milan che, molto probabilmente, non arriverà. Tante squadre sono interessate al centrocampista ivoriano, ma dalla Spagna fanno sapere che c'è un altro prestigioso club sul classe 1996. Secondo 'Catalunya Radio', il Barcellona avrebbe avviato la trattativa per l'ex Atalanta, calciatore che interessa ai blaugrana in vista della prossima stagione. In Catalogna fanno sapere che l'affare non è ancora chiuso ma sarebbe a buon punto. Voci che trovano conferma secondo quanto riferito dai colleghi di 'Sportitalia', secondo i quali tra le due parti c'è un accordo verbale. Nessuna firma al momento, ma il club di Laporta vorrebbe già definire i dettagli con Kessié. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.