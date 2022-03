Calciomercato Milan – Kessie, nessun dramma per il suo addio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessie si trasferirà al Barcellona. Nessun dramma in casa rossonera

Il Milan in ogni caso non ha alcun rimpianto. Questo per diversi motivi: i precedenti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu; la consapevolezza di quanto i conti siano importanti; la volontà di non dissanguarsi regalando delle super commissioni agli agenti dei calciatori. Insomma, c'è probabilmente dispiacere per l'addio di Kessie, ma nessun dramma in casa rossonera. Intanto spunta un nome nuovo per la difesa rossonera.