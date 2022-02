Calciomercato Milan – Kessié potrebbe non andare al Barcellona: il motivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Franck Kessié potrebbe non trasferirsi al Barcellona al termine di questa stagione

Franck Kessié, molto probabilmente, lascerà il Milan al termine di questa stagione. Il centrocampista ivoriano, in scadenza a giugno, non ha rinnovato il contratto con il club di via Aldo Rossi. Una situazione contrattuale che ha attirato l'attenzione di diversi club europei, su tutti PSG, Barcellona, Tottenham e Juventus. In queste ultime settimane, l'ex Atalanta è stato accostato con frequenza al club catalano, ma dalla Spagna non arrivano grandi notizie circa il suo trasferimento al Barça. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo 'Sport', il profilo di Franck Kessié sarebbe stato scartato. Il motivo? Pare che i 'blaugrana' non vedano nell'attuale calciatore del Milan le giuste qualità tecniche per il gioco di Xavi. Milan, le top news di oggi: riscatto Brahim, retroscena Bennacer.