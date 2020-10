Calciomercato Milan – Kessie, anche il suo rinnovo in agenda

Notizie Mercato AC Milan: Kessie, presto incontro per il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Dopo il lockdown il Milan sembra essere un’altra squadra. Tra i giocatori completamente cambiati c’è anche Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe 1996. Nel nuovo assetto a due centrocampisti, l’ex atalantino si è rivelato fondamentale per Stefano Pioli, che ora non riesce mai a farne a meno. Kessie è uno dei pilastri del Milan.

Anche i tifosi, all’inizio molto critici nei suoi confronti, visto che non aveva replicato le buone prestazioni che aveva messo in mostra nell’Atalanta, adesso lo apprezzano tantissimo. Kessie è un dominatore assoluto in mezzo al campo ed è in grado sia di interrompere le azioni avversarie che di avviare nuove manovre offensive. Insomma, un giocatore completo, finalmente.

Dopo mesi in cui sembrava quasi il Milan stesse cercando qualcuno pronto a ingaggiarlo, adesso l’ipotesi di una cessione è da escludere totalmente. Anzi, i rossoneri sperano di ottenere presto il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Non solo Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma infatti, anche l’ivoriano è sulla lista dei rinnovi da fare. Già programmato in agenda un incontro con il suo agente per trovare l’accordo.

Ovviamente la priorità sarà proprio per il turco e per il portiere, visto che i loro contratti scadranno il prossimo 30 giugno, ma successivamente sarà il turno di Kessie, con il quale ci si augura che la trattativa sia meno complicata rispetto alle altre due sopra citate.

