Calciomercato Milan – Ufficiale, Kerkez è un giocatore del Bournemouth

Il difensore ungherese aveva giocato nelle giovanili del Milan ed ora, a seguito della sua esperienza più che positiva all'AZ di Alkmaar, ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per misurarsi on i migliori giocatori al mondo. Per questo motivo da oggi giovedì 20 luglio il terzino sinistro ex rossonero è ufficialmente un giocatore dei "the Cherries".