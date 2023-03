Calciomercato – Keita proposto a Milan e Inter: la situazione

Il Milan, in vista del calciomercato, potrebbe essere alla ricerca anche dei parametri zero: Keita sarebbe stato proposto anche all'Inter

Il Milan si prepara alla prossima sessione di calciomercato con molte situazioni da risolvere: mancano ancora i rinnovi importanti di Olivier Giroud e Rafael Leao. In più, ci saranno decisioni da prendere sui riscatti. La dirigenza rossonera, poi, potrebbe essere alla ricerca del bomber del futuro e di possibili occasioni a parametro zero, per rinforzare la rosa con una spesa contenuta. Una di queste potrebbe essere Naby Keita del Liverpool, ma occhio anche all'Inter. Ecco le ultime.