Calciomercato Milan – Kamara vicino all’approdo in Premier League

Nonostante l'interesse del Milan, il futuro di Boubacar Kamara sarà in Premier League: tanti pronti ad accoglierlo nel prossimo calciomercato

Sembrava essere uno dei nomi più interessanti in ottica calciomercato Milan, ma il futuro di BoubacarKamara sembra essere in Premier League, visto l'addio a zero a fine anno al Marsiglia.