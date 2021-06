Calciomercato Milan – Kamara, ecco l’offerta al Marsiglia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: offerta rossonera per Boubacar Kamara, centrocampista che potrebbe lasciare il Marsiglia

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Dalla Ligue 1, dopo Mike Maignan , potrebbe arrivare anche un secondo rinforzo. Stiamo parlando di Boubacar Kamara , che viene seguito con molta attenzione. Piace alla dirigenza rossonera perchè può ricoprire sia il ruolo di centrocampista e sia quello di difensore centrale, oltre ad avere un contratto in scadenza nel 2022 .

L'obiettivo dunque è quello di strapparlo al Marsiglia per una cifra alla portata. L'offerta del Milan in questo momento è di 12 milioni di euro, ma i francesi ne vogliono 20. Al momento non ci sono le condizioni per l'acquisto, ma Kamara non sembra intenzionato a rinnovare il contratto, e dunque il Marsiglia sarà costretto ad abbassare le pretese. Il Milan cerca un centrocampista da affiancare a Kessie, Bennacer e probabilmente Tonali, che dovrebbe essere riscattato dal Brescia. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.