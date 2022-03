Calciomercato Milan – Kamara alternativa di Renato Sanches

Il calciomercato del Milan passerà dal sempre più probabile addio di Franck Kessie. Sul taccuino dei dirigenti il nome di Boubacar Kamara

In vista del prossimo calciomercato estivo, il Milan dovrà sistemare la mediana visto il sempre più probabile addio di Franck Kessie . Oltre al nome di Renato Sanches , da tempo accostato ai rossoneri come prima alternativa al centrocampista ivoriano, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sondando dei piani B per non restare a bocca asciutta.

Poche ore fa, infatti, sono arrivate le parole di Pablo Longoria, dirigente del Marsiglia, che a LaProvence ha ufficializzato l'addio a fine anno di Boubacar Kamara. Il centrocampista francese classe 1999, in scadenza di contratto, non rinnoverà con l'OM e potrebbe essere l'alternativa giusta al mediano portoghese. Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>