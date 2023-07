Calciomercato Milan – La Lazio su Kamada: è il post Milinkovic-Savic

In questa sessione di calciomercato, la Lazio sta provando a spingere per il giapponese Daichi Kamada, a lungo obiettivo del Milan

Numerose squadre italiane in questa sessione di calciomercato, hanno dimostrato grande interesse per il giapponese Daichi Kamada. Il centrocampista è attualmente svincolato dopo la lunga esperienza passata all'Eintracht Francoforte. Oltre al Milan e al Napoli, anche la Lazio sembrerebbe intenzionata a spingere per l'acquisto del classe '96.