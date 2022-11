Calciomercato Milan – Kalulu, ecco il rinnovo: è il settimo del 2022 / News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette il punto sul rinnovo di Pierre Kalulu fino al 2027. Un altro pezzo del Milan scudettato che rinnova, un altro mattone per consolidare il gruppo dei titolari rossoneri. Il difensore francese, arrivato da semi-sconosciuto nell'estate del 2020 dalla Primavera del Lione, è diventato uno dei grandi punti di riferimento della difesa rossonera. Proprio per questo motivo la dirigenza gli ha garantito un aumento d'ingaggio importante: dagli 800 mila euro dello stipendio precedente si è passati ad una cifra di 2 milioni di euro netti a stagione .

Le parole di Kalulu

"Sono molto contento del rinnovo. Sento tanto affetto da parte dei tifosi, vedo un grande amore nei miei confronti e questo mi lascia tranquillo e positivo. A Milano mi trovo molto bene, siamo come una famiglia. Dopo aver vinto lo scudetto sei sempre più fiero e orgoglioso di questa maglia. Voglio sempre fare di più, sono una persona che ha l'umiltà di capire quando fa le cose bene e quando le fa meno bene. Sono un perfezionista e penso sempre a dare il meglio in campo. La partita perfetta non esiste, ma devo sempre migliorare".