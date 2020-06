CALCIOMERCATO MILAN – Pierre Kalulu, classe 2000, terzino destro (ma anche difensore centrale) che il Milan preleverà dalle giovanili dell’Olympique Lione per 480mila euro di premio di formazione, è appena giunto presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano per sostenere i test medici con il club di Via Aldo Rossi. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SUL RINNOVO DI ALESSIO ROMAGNOLI >>>

