Calciomercato Milan – Kalulu, dirigenza pronta a discutere del rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe pronto a discutere con Pierre Kalulu per il rinnovo del contratto

Pierre Kalulu è sicuramente una delle note più liete del Milan in questa stagione. Il difensore francese ha saputo conquistarsi il posto da titolare al centro della difesa di fianco a Fikayo Tomori , formando una coppia impenetrabile come testimoniano le zero reti subite nelle ultime quattro partite. Nonostante la giovane età, l'ex Lione gioca con la calma e la sicurezza di un veterano, unite a doti tecniche veramente eccezionali.

Tutto ciò ha fatto in modo di far pensare alla società di prolungargli il contratto. Come riporta il 'Corriere dello Sport', il Milan è pronta a discutere con il giocatore per il rinnovo. Attualmente Kalulu è in scadenza nel 2025 e percepisce 500mila euro annui, mentre l'idea dei rossoneri sarebbe quella di prolungare fino al 2026 e raddoppiare il suo ingaggio. Milan, le top news di oggi: giornata di vigilia, Pioli in conferenza.