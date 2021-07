Calciomercato Milan – Kaio Jorge subito: ecco la proposta per il Santos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge, classe 2002, può lasciare subito il Brasile per Milano. Ecco l'offerta del Diavolo

Il Milan ha messo nel suo mirino, per questa sessione di calciomercato, il centravanti brasiliano Kaio Jorge. L'attaccante brasiliano, classe 2002, andrà in scadenza di contratto con il Santos il prossimo 31 dicembre. Pertanto, nel mercato invernale, i rossoneri potrebbero prenderlo a parametro zero.