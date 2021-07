Calciomercato Milan – Kaio Jorge, sfida alla Juventus e non solo | News

Le ultime sul calciomercato Milan: è sfida alla Juventus e non solo per Kaio Jorge. L'attaccante del Santos ha stregato tutti

Tanti club, tra cui il Milan, sono interessati a Kaio Jorge. I nomi? Bayer Leverkusen, Juventus e Napoli. Il brasiliano rappresenta un'occasione di mercato non indifferente. Ha un contratto in scadenza il 31 dicembre, dunque è ingaggiabile gratis a gennaio o si può acquistarlo a prezzo scontato in questa sessione di mercato. Non c'è però solo l'aspetto economico.