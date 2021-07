Calciomercato Milan – Kaio Jorge, il Santos abbassa il prezzo: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge andrà in scadenza di contratto a dicembre. Rossoneri pronti al colpo in Brasile

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, ha intenzione di prendere Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 il cui contratto con il Santos scadrà il prossimo 31 dicembre. Dell'operazione ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

La 'rosea' ha scritto come ieri, in Brasile, siano uscite anticipazioni su un affare fatto per Kaio Jorge al Milan sulla base di 4 milioni di euro più 2 di bonus. A suffragare questa tesi, una serie di conferme via social. La verità è che il Santos ha bisogno di monetizzare perché tra qualche mese perderebbe il suo gioiello a parametro zero.

Motivo per cui i bianconeri, partiti da una richiesta di 10 milioni di euro per il cartellino, ora sarebbero scesi a 4 nella loro richiesta di indennizzo. Il Milan, finora, non ha fatto passi avanti con il Santos per Kaio Jorge in questo calciomercato estivo. I rossoneri, però, sono molto avanti nei dialoghi con il suo agente, Giuliano Bertolucci.

Si sostiene che il Milan abbia già, di fatto, trovato un accordo con Kaio Jorge per un contratto di cinque anni importante. Con bonus significativiche puntano a valorizzarne la crescita. Il calciatore già si è fatto apprezzare molto in patria e tanti club europei si sono messi sulle sue tracce. In Serie A è richiesto anche da Napoli e Juventus.

Il Milan, però, pur senza fare mosse affrettate, segue questa 'partita' con grande attenzione. Per 'La Gazzetta dello Sport', l'arrivo di Kaio Jorge al Milan in questa sessione di calciomercato è previsto per la fine di agosto, se davvero, però, il Santos si accontenterà di un indennizzo minimo.

L'obiettivo rossonero è quello di ottenere un ulteriore sconto e di non superare i 2 milioni di euro di spesa per il cartellino. Anche perché poi andranno aggiunte le commissioni per l'entourage di Kaio Jorge. Il Santos vuole fare chiarezza in tempi brevi: la sensazione è che un'intesa per la sua cessione verrà presto trovata. Ha parlato Tonali: le sue parole tra Scudetto, Champions e Nazionale >>>