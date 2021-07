Calciomercato Milan – Kaio Jorge, c’è ancora distanza con il Santos

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Kaio Jorge vuole lasciare il Santos per i rossoneri. Il Diavolo, però, offre ancora troppo poco

Il Milan, per 'SportMediaset', offre 3 milioni di euro al Santos per acquistare Kaio Jorge in questa sessione di calciomercato. La società di Via Aldo Rossi si fa forte del contratto del giocatore in scadenza il prossimo 31 dicembre per offrire poco. Altrimenti, lo potrebbe sempre portare via a parametro zero tra qualche mese.