Calciomercato Milan – Anche la Juventus su Fernandez del River Plate

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è certamente Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 in forza al River Plate

Nelle ultime settimane il Milan ha allacciato i contatti con la dirigenza del River Plate per capire i margini di azione su Enzo Fernandez , centrocampista classe 2001. L'obiettivo dei rossoneri è quello di portarlo a Milano già nella prossima sessione di calciomercato , anche se, come riporta Fichajes.net, ci sarebbe la concorrenza di un altro club.

Si tratta infatti della Juventus, che vorrebbe replicare un colpo alla Rodrigo Bentancur. Il Milan però è decisamente più avanti nella trattativa. Il portale spagnolo, infatti, spiega come i rossoneri siano già pronti a pagare la clausola di 20 milioni per il talento argentino. Milan, ecco il sogno per la trequarti: le ultime news di mercato >>>