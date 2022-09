Calciomercato Milan – Juventus e Roma interessate a N’Dicka | News

Non solo il Milan sulle tracce di Evan N'Dicka. Stando a quanto riporta 'Tuttosport', la Juventus starebbe cercando un rinforzo in difesa, magari già da acquistare nella sessione di gennaio. Secondo il quotidiano, il profilo del difensore dell'Eintracht potrebbe fare al caso dei bianconeri. N'Dicka, che nella passata stagione ha vinto l'Europa League, è in scadenza a giugno, dunque potrebbe lasciare a parametro zero il club tedesco al termine di questa stagione. Anche la Roma starebbe seguendo interessata N'Dicka. Milan, le top news di oggi: ultime verso Empoli. Yonghong Li, nuovo rinvio.