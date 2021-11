Calciomercato Milan – Juventus, occhi puntati su Kamara | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe interessata a Boubacar Kamara: sul francese c'è anche il Milan

Non solo il Milan su Boubacar Kamara, o almeno è questa la notizia riporta dal 'Corriere dello Sport'. Secondo il quotidiano sportivo, anche la Juventus avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista del Marsiglia. Troppo complicata la pista che porta ad Aurelien Tchouameni, calciatore per il quale il Monaco chiede non meno di 30 milioni di euro. Difficile anche la trattativa con il Borussia Dortmund per Axel Witsel, un nome che dalle parti della Continassa è familiare in quanto alcuni anni fa sembrava essere vicino proprio ai bianconeri. I troppi over 30 presenti in rosa, però, sono un problema, dunque più fattibile la pista che porta a Kamara, in scadenza con i 'focesi' nel 2022. Le Top News di oggi sul Milan: il retroscena sul fondo arabo, il rinnovo di Krunic e molto altro