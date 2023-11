Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Interesse concreto per Kelly”

Dharmesh Sheth: "Interesse serio di Milan e Juventus per Kelly"

"Quelle che sono davvero molto serie in questa fase sono Milan e Juventus. Il Milan aveva degli scout che osservavano Lloyd Kelly. Anche il loro direttore tecnico è andato a vedere personalmente anche Lloyd Kelly. I club italiani, nella storia recente, hanno preso questa abitudine di andare dai club inglesi e portarli in Serie A per proporre loro il calcio della Champions League e il calcio regolare in prima squadra. Giovani come Fikayo Tomori sono passati dal Chelsea al Milan, e lui è andato sempre più rafforzandosi. Che pubblicità sarebbe per gli altri giocatori inglesi che stavano decidendo se restare in Inghilterra o andare nel campionato italiano".