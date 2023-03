Calciomercato Milan – Anche la Juventus su Joan Gonzalez

Calciomercato Milan, per Gonzalez concorrenza dalla Juventus

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Milan e Juventus si potrebbero dare battaglia per un obiettivo comune sul mercato dei centrocampisti. Il club rossonero sarebbe da tempo sullamezzala spagnola del Lecce Joan Gonzalez che in stagione alla corte di Baroni ha all'attivo 27 presenze un gol e 3 assist. Sull'ex Barcellona classe 2002, tuttavia, si sarebbe inserita in questi giorni anche la Juventus che sta spingendo per una strategia di rinnovamento della squadra. I rossoneri, quindi, potrebbero dover affrontare la concorrenza bianconera per il centrocampista del Lecce. Un prospetto che potrebbe essere molto interessante per il futuro del Milan.