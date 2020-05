Calciomercato Milan – Juventus, contatti con gli agenti di Todibo

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Claire Todibo è stato molto vicino al Milan a gennaio, ma la trattativa non è andata a buon fine a causa della volontà del Barcellona di inserire un diritto di recompra, clausola che i rossoneri non hanno accettato. Il difensore continua ad interessare, ma ci sono molte altre squadre che si stanno interessando al giovane talento ora allo Schalke 04.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ la Juventus ha avuto un contatto con gli agenti di Todibo, seguito dai tempi del Tolosa, prima che si trasferisse in Spagna. Il club tedesco ha un diritto di riscatto a 25 milioni di euro, che difficilmente verrà esercitato. Per questo motivo i bianconeri stanno organizzando una trattativa con il Barcellona che potrebbe comprendere anche qualche contropartita per far calare il prezzo, come Mattia de Sciglio e Cristian Romero. Situazione in aggiornamento, la Juventus si muove concretamente per Todibo.

Intanto Giuseppe Conte ha dato il via libera agli allenamenti di squadra: ecco da quando, continua a leggere >>>