Calciomercato Milan – Anche la Juventus sulle tracce di Bremer | News

Non solo Milan e Inter su Gleison Bremer. Come ben si sa, i due club hanno messo nel loro mirino il difensore del Torino, il quale sta facendo molto bene da diverso tempo. Secondo il 'Corriere di Torino', però, le due squadre milanesi non sarebbero le uniche sulle tracce del brasiliano. Secondo il quotidiano, anche la Juventus avrebbe fatto un primo sondaggio con l'entourage di Bremer.