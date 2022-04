Calciomercato Milan – Juric, che bordata a Belotti: “Spesso è inesistente”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa di Andrea Belotti, centravanti granata e della Nazionale italiana

Andrea Belotti deve fare di più. Non le manda a dire Ivan Juric, tecnico del Torino, che, come sempre dimostra di non avere peli sulla lingua. Il tecnico vuole qualcosa di più dal suo attaccante, in scadenza a giugno. Belotti viene intanto accostato al Milan, che sta facendo un pensierino su di lui per l'estate. Ecco cosa ha detto Juric: "Il Gallo l’ho sempre apprezzato ed elogiato, è un esempio di professionalità. In casa fa ottime gare, mentre in trasferta troppo spesso è inesistente. In certe partite non si vede proprio, mi aspetto molto di più da lui. Deve giocare con grinta anche fuori casa. In Nazionale non si è neanche visto, è stata una forte delusione". Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento