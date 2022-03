Calciomercato Milan – Junior Messias dovrebbe essere riscattato

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Junior Messias potrebbe essere riscatto dal club rossonero. Ecco come stanno le cose

Il Milan sul calciomercato pensa al riscatto di Junior Messias. La società rossonera, secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, sta valutando se riscattare o meno il brasiliano dal Crotone per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. La disastrosa situazione in classifica in Serie B dei pitagorici dovrebbe favorire il tutto, con magari anche un piccolo sconto sulla cifra pattuita.