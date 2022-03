Calciomercato Milan – Junior Messias, in dubbio il suo riscatto: le ultime

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Junior Messias è ancora un'incognita: il brasiliano potrebbe non essere riscattato

Una stagione tra luci e ombre quella che sta disputando Junior Messias. L'esterno brasiliano è arrivato nell'ultimo giorno di mercato estivo in prestito dal Crotone, club che attualmente milita nel campionato di Serie B. L'accordo con il Milan prevede un riscatto di circa 5.4 milioni di euro, un riscatto che, ad oggi, non è così certo che si possa concretizzare. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', il Milan deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sul futuro del classe 1991. Se non dovesse essere riscattato dalla dirigenza rossonera, allora Maldini e Massara andrebbero alla ricerca di un nuovo esterno mancino che possa essere in grado di giocare sul lato destro del campo. In questa stagione, Messias ha comunque segnato cinque reti, di cui uno al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, in 23 presenze tra campionato e coppe.