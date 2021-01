Calciomercato Milan – Júnior Firpo: ecco l’offerta del Diavolo | News

Calciomercato Milan: trattativa per Júnior Firpo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Júnior Firpo, classe 1996, resta l’obiettivo primario del Milan nel ruolo di terzino sinistro per questa sessione invernale di mercato. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, vogliono acquistare un vice di Theo Hernández e hanno individuato nel dominicano naturalizzato spagnolo del Barcellona l’uomo giusto.

Milan e Barça, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, trattano il trasferimento di Júnior Firpo in rossonero sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nessun problema, da parte del Milan, a versare ai catalani il milione di euro richiesto per l’iniziale periodo di prestito. Per il riscatto a fine stagione, però, il Barcellona vuole 20 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 15, bonus inclusi.

Júnior Firpo, chiuso in blaugrana da Jordi Alba, sta valutando le chance che avrebbe in rossonero alle spalle di Theo. Il Barcellona, ad ogni modo, lascerà partire il suo giocatore soltanto una volta reperito un sostituto. Calciomercato Milan: dalla Premier League il difensore del futuro? Vai alla news >>>