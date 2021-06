Calciomercato Milan – Junior Firpo a un passo dal Leeds | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sembra sfumare l'obiettivo Junior Firpo. Il terzino è molto vicino Leeds United

Sembra sfumare per il Milan l'obiettivo Junior Firpo. Come viene riportato da Sport, il terzino del Barcellona è molto vicino al trasferimento al Leeds. Costo? 15 milioni di euro. Il calciatore è stato accostato in diverse occasioni al Milan, che l'ha cercato soprattutto nel gennaio scorso per prendere un vice di Theo Hernandez. Junior Firpo sembra però voler giocare in Premier League. La chiusura della trattativa dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto Salvini ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. Attacchi a Calhanoglu e Donnarumma.