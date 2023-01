Calciomercato Milan – Jungdal verso l’Altach: i dettagli della cessione

Andreas Jungdal, terzo portiere del Milan, sta per lasciare i rossoneri in questo calciomercato invernale. Tutto fatto con l'Altach

Daniele Triolo

Nel primo giorno del calciomercato invernale il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Devis Vásquez, portiere colombiano classe 1998. È giunto in rossonero per affiancare Mike Maignan, Ciprian Tătărușanu, Antonio Mirante e l'estremo difensore che arriverà per rimpiazzare - momentaneamente - l'infortunato titolare francese.

Milan, saluta Jungdal: va in Austria — Non c'è più spazio, per ora, dunque, al Milan per Andreas Jungdal, classe 2002, fino a qualche giorno fa quarto (o terzo) portiere rossonero reduce da qualche stagione positiva in Primavera. L'arrivo di Devis Vásquez gli ha chiuso tutte le porte della Prima Squadra e, pertanto, i rossoneri hanno deciso di cederlo per consentirgli di giocare con maggior continuità.

Secondo quanto riferito dal collega Luca Bendoni, dello staff del giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per il trasferimento di Jungdal all'Altach, compagine che milita nella Bundesliga austriaca. La formula dell'operazione è quella di un prestito con diritto di riscatto in favore dell'Altach, ma con clausola di 'recompra' in favore del club rossonero. Mercato Milan, Maldini e Massara sull'ex gioiello del Barcellona: le ultime >>>