Calciomercato Milan – Julián Álvarez, Inter non interessata? Il punto

Julián Álvarez, obiettivo di calciomercato del Milan, è segnalato anche nella 'lista della spesa' dell'Inter. Ma per 'Tuttosport' non è così

Julián Álvarez , classe 2000 , è un obiettivo di calciomercato del Milan . Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, Fernando Hidalgo , agente dell'attaccante argentino del River Plate , da ieri sera è a Milano per cercare una sistemazione al suo assistito.

Il club rossonero, infatti, da mesi si è mostrato interessato al giocatore argentino. Per 'Tuttosport', invece, l'Inter non sarebbe interessata all'attaccante. Una tesi, questa, che stride con quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la quale sostiene come i nerazzurri vogliano il centravanti e siano in vantaggio sui rossoneri.