Calciomercato – Luka Jovic pronto a lasciare il Milan: ecco la destinazione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Luka Jovic è destinato a dire addio al Milan già nel mercato di gennaio. L’attaccante serbo, che inizialmente aveva sperato di trovare maggiore spazio nel nuovo Milan di Paulo Fonseca , si è ritrovato intrappolato in una situazione complessa.

Ha vissuto un avvio difficile, con l’esclusione dalla lista Champions League, alcune panchine e la persistente pubalgia che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. La sua condizione non è migliorata, e ora il ritorno in campo si fa sempre più vicino, ma le probabilità di una permanenza in rossonero si riducono.