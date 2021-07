Calciomercato Milan – Jovic si allontana: il motivo | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Luka Jovic sembra allontanarsi dal club rossonero. L'attaccante vuole restare al Real Madrid

Il Milan, dopo Olivier Giroud, cerca un nuovo attaccante che possa alternarsi e crescere con il francese e con Zlatan Ibrahimovic. Probabilmente, secondo la Gazzetta dello Sport, non sarà Luka Jovic. Il serbo, infatti, vuole rimanere al Real Madrid e convincere Carlo Ancelotti a prenderlo in considerazione. Difficile dunque a queste condizioni che possa trasferirsi al Milan.Luis Alberto, Brahim Diaz e non solo: ecco tutte le novità di mercato del Milan.