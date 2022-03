Calciomercato Milan – Jovic rompe con Ancelotti e Real Madrid

Luka Jovic lascerà il Real Madrid nella prossima sessione di calciomercato ed il Milan resta una delle squadre alla finestra per il serbo

Escluso durante il "Clásico" perso dal Real Madrid per 0-4 contro il Barcellona , l'attaccante serbo avrebbe messo like ad un post contro le rotazioni di mister Carlo Ancelotti .

Come riferito dal noto quotidiano sportivo spagnolo "Marca", sull'attaccante ci sarebbero sempre le tracce del Milan. I rossoneri non sono però l'unico club su Jovic: sull'attaccante ci sarebbero Everton ed Arsenal in Premier League e BorussiaDortmund in Bundesliga.