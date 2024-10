Calciomercato Milan – Un rossonero via a gennaio: c’è la Roma

L’addio di Jovic, che non sembra allinearsi con il pressing intenso richiesto da Fonseca, potrebbe liberare un posto in attacco per il Milan. Questo scenario aprirebbe le porte a un possibile investimento per una punta di livello internazionale, in grado di elevare la qualità della squadra. Tra i nomi in lista, Santi Gimenez continua a essere un obiettivo concreto. L’attaccante ha recentemente rivelato di aver ricevuto interesse dal Milan durante l’ultima finestra di mercato estivo e ha espresso il desiderio di indossare un giorno la maglia rossonera. LEGGI ANCHE: Milan, grande riconoscimento per Liberali: ecco di cosa si tratta >>>