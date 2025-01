Calciomercato Milan – Sondaggi del Monaco per Luka Jovic

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il Monaco avrebbe avviato un sondaggio per Luka Jovic, attaccante del Milan.

La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi, dato che il club monegasco è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, e Jovic potrebbe essere una valida opzione.

L’attaccante, dopo un avvio di stagione altalenante, potrebbe quindi essere un obiettivo per il Monaco, che sta valutando la possibilità di portarlo sotto la sua ala. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma l’interesse del club francese è concreto. Ora, rimane da capire come si evolverà la situazione e se Jovic deciderà di intraprendere questa nuova sfida in Ligue 1.