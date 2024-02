Calciomercato Milan – Fiducia a Jovic ad una sola condizione: ecco quale

Luka Jovic è arrivato al Milan , nel corso della sessione estiva di calciomercato, come rincalzo dopo che i rossoneri hanno provato a puntare su altri obiettivi. Nonostante alcuni mesi in ombra, ultimamente il serbo è risultato decisivo quando chiamato in causa. Al di là del brutto episodio contro il Monza , che gli è costato l'espulsione e due giornate di squalifica, in più di un'occasione ha segnato reti importantissime ai fini del risultato finale.

Proprio per questo motivo, come riferito da 'TuttoMercatoWeb', il Milan sarebbe intenzionato a dare fiducia a Luka Jovic anche per il futuro. La condizione da rispettare sarebbe però una. Il serbo, infatti, è arrivato con un contratto di un anno più un accordo per altre tre stagioni a cifre più alte. Il club rossonero non vorrebbe infatti salire sopra i 2,5 milioni di euro che attualmente versa, mentre nell'intesa trovata in precedenza con il Real Madrid di parlava di un aumento sostanziale. I club dovranno quindi sedersi ad un tavolo per trovare una quadra.