Calciomercato Milan – Jovic, è sfida con il Manchester United: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Si complica la trattativa per Luka Jovic. L’attaccante è uno degli obietti primari di Ralf Rangnick, che vuole cercare in tutti i modi di ricomporre con Ante Rebic la coppia che tanto bene ha fatto all’Eintracht Francoforte.

Secondo però quanto riportato dal portale Fichajes, il Manchester United avrebbe manifestato un forte interesse per Jovic. Il tecnico Solskjaer vuole migliorare il proprio attacco nella prossima stagione e il serbo è uno dei primi nomi della lista. Quello del reparto offensivo è un vero problema per il club inglese, che infatti nel mercato di gennaio ha preso in prestito, dallo Shanghai Shenhua, Odion Ighalo, calciatore della nazionale nigeriana.

Come detto, Jovic è seguito fortemente anche dal Milan. L’offerta rossonera è quella di un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che alla fine l’attaccate lascerà il Real Madrid, anche perchè Zinedine Zidane non sembra voler più puntare su di lui. Gazidis e Rangnick sono alla finestra, in attesa di sviluppi, ma il Manchester United è pronto a rendere la difficile. A Jovic molto probabilmente spetterà la scelta finale. INTANTO GENNARO GATTUSO RICORDA LA SORELLA SCOMPARSA, CONTINUA A LEGGERE >>>