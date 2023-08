Calciomercato Milan – Attaccante, si scalda la pista Jovic: i motivi

Calciomercato Milan: Jovic sarà il nuovo vice Giroud? — Possibile anche l'opzione di un contratto annuale con opzione per una seconda stagione. L'affare tra Fiorentina e Milan per Jovic sarebbe agevolato agli ottimi rapporti che il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, vanta con il club rossonero. Con lui, i rossoneri hanno portato a casa Luka Romero e Christian Pulisic in quest'estate di mercato.

Il ricavato di un'eventuale cessione di Jovic non andrebbe interamente alla Fiorentina. Il 50% dello stesso, infatti, andrebbe al Real Madrid per accordi intercorsi tra viola e 'Blancos' un anno fa, quando il serbo scelse di rilanciarsi in Italia con la maglia della formazione di Vincenzo Italiano. Del quale progetto, però, sembra proprio non fare più parte.

Secondo il 'Corriere dello Sport', un altro dato importante che fa pensare come il passaggio di Jovic al Milan sia possibile è rappresentato dal fatto che, con un trasferimento che lo lascerebbe comunque entro i confini italiani, per il suo stipendio il Diavolo potrebbe mantenere i vantaggi del Decreto Crescita.

Ha segnato 13 gol in viola nella stagione 2022-2023 — Senza contare, poi, come Jovic corrisponda al profilo tracciato da Pioli per il suo Milan. Il tecnico vuole infatti un vero numero 9 per far rifiatare Olivier Giroud. È questa la ragione per cui l’ex Eintracht, molto attratto dall’idea di trasferirsi a Milano, ha avuto anche il gradimento da parte dell’allenatore rossonero.

Nell'ultima stagione alla Fiorentina Jovic ha totalizzato 50 partite tra Serie A (31), Conference League (15), e Coppa Italia (4), mettendo a segno 13 gol e fornendo 5 assist per i compagni. Mercato Milan, questi i 'botti' previsti a fine agosto >>>