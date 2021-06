Calciomercato Milan – Jovic alternativa a Giroud | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è l'alternativa a Olivier Giroud, centravanti del Chelsea

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Kaio Jorge . Martedì scorso, a Casa Milan, c'è stato un incontro tra la dirigenza rossonera e gli intermediari dell’operazione. Ecco le cifre: 10 milioni al Santos e 10 milioni di commissioni per gli agenti . Un totale dunque di 20 milioni di euro su cui il Milan sta riflettendo. Stiamo parlando di un grande talento, classe 2002 , su cui si dice un gran bene in Brasile.

Maldini e Massara pensano al talento verdeoro in modo da farlo crescere insieme a Zlatan Ibrahimovic e probabilmente Olivier Giroud. Si attende in queste ore che il centravanti venga liberato a zero, così come era stato promesso dal Chelsea. Attenzione anche al nome di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid. Il serbo in questo momento rappresenta l'alternativa al francese. Giroud resta in pole position. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.