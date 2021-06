Calciomercato Milan – Jolly Pobega può restare in rossonero: i motivi

Una stagione da rivelazione con lo Spezia ed ora per Tommaso Pobega si aprono le porte del Milan: può rimanere

Una stagione da protagonista, da assoluta rivelazione con la maglia del neo-promosso Spezia ed ora per Tommaso Pobega si aprono nuovi scenari. Tornato al Milan dopo il prestito in Liguria, il 21enne centrocampista potrebbe risultare molto utile nello scacchiere di Stefano Pioli .

Centrocampista di qualità e quantità, abile negli inserimenti, sarebbe molto utile al Milan per diverse ragioni. Cresciuto nelle giovanili rossonere, Pobega andrebbe ad occupare uno dei posti della lista UEFA riservato proprio ai calciatori usciti dal vivaio. Inoltre, con il riscatto di Sandro Tonali ancora in stand-by, il centrocampista triestino sarebbe l'elemento ideale da far crescere accanto a Franck Kessié e Ismaël Bennacer .

Con questi ultimi due che a gennaio 2022 saranno impegnati in Coppa d'Africa e dunque indisponibili per circa un mese. Stefano Pioli, così, si ritroverebbe in rosa un sostituto ideale, che, nonostante le tante richieste già pervenute al Milan, rimarrebbe in rossonero per essere, ancora una volta, protagonista. L'agenzia Quan Sports presente a Casa Milan: ecco i nomi che potrebbero interessare al Diavolo.