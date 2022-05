Calciomercato Milan – Joao Felix, Leao ci prova: il post sui social

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rafael Leao prova a "convincere" a Joao Felix a trasferirsi in rossonero. Ecco come

Nelle ultime settimane si è parlato di Joao Felix come possibile obiettivo del Milan. Il portoghese classe 1999 potrebbe andare via in estate, anche se servirebbero almeno 70 milioni di euro per farlo arrivare in Italia. Al momento più che altro un sogno, ma con una nuova proprietà (Investcorp o Redbird) la situazione potrebbe cambiare.