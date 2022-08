Calciomercato Milan – Jean Onana non convocato dal Bordeaux: indizio?

Il Bordeaux ha diramato la lista dei convocati per il match di Ligue 2 contro il Grenoble: assente Jean Onana, obiettivo di mercato del Milan

Il Bordeaux ha diramato la lista dei convocati per il match di Ligue 2 contro il Grenoble: assente Jean Onana, obiettivo di mercato del Milan. Un possibile indizio, dunque. Che il centrocampista sia seguito con interesse dai rossoneri non è certo un mistero, ma finora era stato sempre presente nelle gare del Bordeaux in campionato.