Calciomercato Milan, Jashari si allena ancora a parte

Il calciomercato estivo del Milan è dominato da una trattativa, quella con il Bruges per Ardon Jashari . Il centrocampista svizzero è l'oggetto del desiderio di Igli Tare e Massimiliano Allegri . I due lo considerano l'innesto perfetto per completare il centrocampo rossonero, orfano di Reijnders . In effetti, insieme a Modric, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek e Bondo andrebbe a formare un ottimo reparto.

La volontà del giocatore è ormai chiara da tempo: vuole giocare per il Milan, squadra che ammira fin da piccolo. Fino ad adesso ciò non ha cambiato le carte in tavola. Di fronte a un'offerta da 38 milioni complessivi, il Bruges non sta cedendo di un millimetro. Per lasciar partire il ragazzo, il club belga chiede almeno 40 milioni. La società di via Aldo Rossi, però, è convinta di aver già formulato un'offerta adeguata al valore del calciatore e fa sapere di non voler rilanciare ulteriormente.